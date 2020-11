Esta ciudad en Estados Unidos te paga 10 mil dólares por vivir en ella

Una organización de desarrollo económico en el noroeste de Arkansas, en Estados Unidos busca atraer a nuevos residentes al área por lo que están ofreciendo $10 mil dólares y una bicicleta gratis.

La iniciativa Life Works Here, del Northwest Arkansas Council, anunció que ofrece a los aspirantes a ser residentes de la región un pago de $ 10,000 dólares para reubicarse, así como una bicicleta de calle o de montaña para disfrutar de las 162 millas de senderos pavimentados y 322 millas de senderos para bicicletas de montaña de la zona.

El ayuntamiento aclaró que los nuevos residentes que no quieran una bicicleta nueva también pueden optar por una membresía anual al Museo de Arte Estadounidense Crystal Bridges u otra institución cultural.

“En este momento, sabemos que mucha gente está reevaluando sus prioridades y su estilo de vida”, dijo a Forbes Nelson Peacock, presidente y director ejecutivo del Northwest Arkansas Council.

