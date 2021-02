Ofrecen arreglar multas pendientes

Para dar oportunidad a miles de conductores de resolver multas de tráfico pendientes por pagar, la Corte Municipal inició un programa especial durante febrero, que contempla arrestar a quienes ignoren esta oportunidad.

“Es un programa encaminado a ayudar a quienes ya tienen una orden de arresto por adeudo de multas de tráfico y quieren resolver este problema de una buena vez”, dijo el juez de la Corte Municipal, Jesús Domínguez.

Mencionó que los automovilistas pueden revisar en la página de la Corte Municipal si tienen adeudos pendientes y si ya cuentan con una orden de arresto.

“Sólo deben entrar a la página, poner su nombre y su fecha de nacimiento y pueden ver si hay adeudos o una orden de arresto para que hagan el plan de arreglar el problema lo antes posible”, indicó el funcionario.

En la página de la Corte Municipal se les ofrece la opción de pagar las multas pendientes online o bien solicitar una audiencia virtual en la Corte para hacer los arreglos legales que les permitan eliminar la orden de arresto.

Refirió que los miércoles a las 11:00 de la mañana y los viernes a las 10:00, se realizan las audiencias virtuales para quienes tienen adeudos de multas y órdenes de arresto.

“Las personas no necesitan ir a la Corte, todo es virtual y pueden arreglar sus pendientes para evitar un arresto después”, advirtió.

El Juez Municipal dijo que los conductores tendrán las primeras tres semanas de febrero para aprovechar este programa, pero durante los últimos 10 días de febrero la Policía comenzará a buscar a quienes tienen una orden de arresto.

“Si los detienen los van a presentar ante la Corte Municipal para pagar el adeudo y si es después de las 5:00 de la tarde, los van a llevar a la cárcel del condado donde los van a procesar; es preferible arreglar todo bien”, mencionó.

El funcionario municipal comentó que la gran mayoría de las infracciones de tráfico en la ciudad son por exceso de velocidad, por no portar licencia de manejo o no traer un seguro de responsabilidad civil.

“A quienes hagan el esfuerzo de arreglar el problema en la Corte virtual se les van a dar facilidades de pago, quienes no aprovechen este programa podrán ser arrestados si los detecta la Policía”, aseguró Domínguez.

