Ofrecen recompensa por asaltante

Se busca a un hampón, ofecen recompensa por sujeto que junto con otros dos, usando pistola, navaja y bate, atracaron al menos en tres ocasiones separadas a automovilistas y peatones despojándoles principalmente de sus teléfonos celulares y dinero, además de golpearlos.

Los alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, ofrecen recompensa en efectivo de más de 100 dólares a mil dólares quien les telefonee al número (956) 523-4408 y les informen el paradero o escondite de Jesús Brandon Serna, de 20 años, tipo que ya antes fue detenido con mariguana y un botín de dos teléfonos celulares y otros artículos de valor, que despojó a algunas víctimas.

En el sur de Laredo, Serna y cómplices a bordo de un auto Chevrolet Impala, color blanco, el 18 de febrero del año pasado, llegaron hasta un auto que estaba parado afuera del camino La Pita Mangana, casi esquina con la cuadra 45 de Santa Anita, colonia Los Ángeles.

TE PUEDE INTERESAR: Prohibirán reuniones sociales en la noche en Laredo Texas

El conductor estaba perdido en el sector, casi a la media noche buscaba una dirección, entonces le llegaron los tres tipos, lo bajaron del auto, le golpearon con un bate y un fierro, así como apuntándole con una pistola le exigieron su dinero y teléfono. Los policías municipales a las 00:12 de la medianoche del día, batieron el sector y encontraron a los tres tipos del Impala blanco, pero uno corrió y sólo aprehendieron a Serna y a otro llamado Jesús Efraín Colindres, Serna tenía mariguana y los artículos robados fueron hallados a su alrededor.

Ahora es buscado porque salió bajo fianza y no se presentó ante la justicia, aún es menor de edad, piel morena, mide 5 pies y 5 pulgadas, pesa alrededor de 155 libras, pelo oscuro y ojos café, su último domicilio conocido es uno en la cuadra 7 de la calle Independence, colonia de casa móviles Heritage Park-San José, en lado sur de la carretera 59.

Did you know Laredo has a home-based vaccination program? A patient must be bedbound, chairbound, has no means of transportation, and meets the criteria set forth by the Texas Department of State Health Services for the Phase 1B population.

Release: https://t.co/mRjJfbFWrP pic.twitter.com/Tq3WJrg3tv

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021