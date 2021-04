Ofrecerán servicios para los indigentes

Como parte de un programa para reactivar el Distrito 8 y en especial el centro de la ciudad, se hará un plan maestro para resolver el grave problema de desamparo y de indigentes que viven en las calles y plazas.

“Vamos a tener una junta especial con organizaciones no lucrativas que dan servicios a los desamparados, ellos son los expertos y quiero ver cuáles son sus necesidades y recomendaciones”, dijo Alyssa Cigarroa.

La Regidora del Distrito 8 agregó que es muy común ver indigentes en las calles, en las banquetas del centro de la ciudad, afuera del refugio de Bethany House, en edificios abandonados, bajo los puentes y hasta en plazas.

“No es un problema fácil de resolver pero tenemos que comenzar a atacarlo y el primer paso será reunirnos con las organizaciones que luchan contra el desamparo o les dan servicios a los indigentes”, mencionó.

Cigarroa considera necesario hacer una especie de plan maestro que contenga recomendaciones y alternativas para reducir el problema del desamparo y atacar las causas que provocan que vivan en las calles.

LOS APOYOS

Agencias como Bethany House, Holding Institute y SCAN entre otras proporcionan diferentes servicios a los indigentes pero la ayuda es insuficiente porque no hay recursos que alcancen y la cifra de desamparados va en aumento.

“Es un problema complicado que ha crecido porque no hemos hecho mucho por combatirlo, ahora es el tiempo de hacerlo trabajando unidos”, dijo la funcionaria.

Entre las causas más comunes del desamparo destaca el alcoholismo, la drogadicción, el desempleo, la crisis económica de la pandemia de COVID, los problemas de salud mental y la falta de refugios y camas para indigentes.

