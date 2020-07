Esperan Texas y Arizona ola de calor sin precedentes

La ola de calor que está afectando al sur de Estados Unidos provocará que Texas y Arizona sean azotadas este lunes y martes por un calor excesivo con temperaturas cercanas a los 110° Fahrenheit, advirtieron meteorólogos.

En Texas, El Paso registrará temperaturas en los 107°F, mientras que en San Antonio y Austin se empinarán hacia los 106. En Arizona, el termómetro alcanzará los 112° en Phoenix y 109 en Tucson, de acuerdo con los pronósticos para este lunes. Más al oeste, en Fresno, California, las temperaturas subirán a los 102 grados.

El calor afectará especialmente en todo el centro y sur del país, que se traducen en números como los de Texas, con máximas en los 101-106 grados, Albuquerque, en Nuevo México, con 100 grados, Phoenix (Arizona) con 112 grados.

En Arizona, ese mismo calor y la baja humedad también generaban daños colaterales, como la tormenta de arena que se desarrolló este fin de semana y redujo significativamente la visibilidad en Tucson.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por su sigla en inglés), por su parte, emitió avisos y advertencias de calor excesivo a lo largo del sur del país, desde el sur de California hasta Alabama.

El NWS dijo que, si bien las temperaturas bajarán algunos grados en el sur de California y en el suroeste, se anticipa que persistan hasta este martes en niveles récord en muchos lugares de Texas. Las temperaturas, agregó, comenzarían a moderarse para este miércoles.

Muchas zonas de Arizona y Texas experimentarán altas temperaturas sobre los 110 grados, en lo que podrían ser temperaturas de calor récord en ambos estados.

Showers and t-storms are expected across parts of the Plains, Upper/Mid Mississippi Valley and the Northeast. Heavy rain and flash flooding will be possible – WPC has Marginal and Slight Risk areas for excessive rain through Thursday morning. pic.twitter.com/bN6DshVB51

— NWS WPC (@NWSWPC) July 13, 2020