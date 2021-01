Olvidan asegurar vehículos

De 15 autos víctimas de robo de pertenencias de valor dejadas por sus dueños en el interior de los mismos, 11 vehículos no tenían las puertas cerradas con candado, ni activada la alarma.

En solo siete días del 5 al 11 de enero, y la mayoría de ellos al oeste de Laredo, en los barrios La Ladrillera, Canta Ranas, Siete Luces y sector centro histórico.

“Cerrar las puertas de tu auto sí funciona, el delincuente no quiere batallar, por favor trabajen con nosotros para cuidarles sus vehículos, no dejen artículos de valor dentro de los mismos”, dijo Gina Gonzales, Detective de la división de Robo de Autos, de la Policía de Laredo.

Teléfonos celulares, tabletas electrónicas, joyas, bolsos de mano, carteras de hombre y mujer, lap top, infinidad de artículos son robados, porque son dejados a la vista en los coches y camionetas.

“Recuerden eliminar toda posibilidad, bajando sus artículos de valor y cerrando sus automóviles, eso desanima a cualquier ladrón”, agregó la investigadora Gonzales.

El número telefónico (956) 795- 2800 es de la Policía de Laredo, si ustedes ven a gente sospechosa en su cuadra, manzana o barrio, personas rondando insistentemente, sobre todo a pie y de noche o madrugada.

“Los vecinos de cada sector nos pueden hacer más fácil nuestro patrullaje, el cuidado de la ciudad, y así poder arrestar a más delincuentes, solo es cuestión de trabajar unidos ciudadano y policía, con un mismo fin, el de cuidar los bienes y a las personas de Laredo”, comentó la mujer policía.

