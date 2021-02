Omni Calculator, la calculadora que estima fecha de tu vacunación contra covid-19

Compartir esta publicación













La calculadora que estima fecha de tu vacunación contra covid-19 México, el proyecto en sus primeras cuatro semanas llevaba más de medio millón de usuarios; la plataforma no guarda información personal.

Una de las principales preocupaciones a nivel mundial en este momento para las personas es cuándo podrá inmunizarse a la población contra el coronavirus. La vacuna sembró esperanza pero también, en el caso de países como México, algo de incertidumbre por la escasa información con que se cuenta.

Ante esta situación, un grupo de jóvenes científicos en el mundo sintió la inquietud de ofrecer una herramienta que permitiese hacer un cálculo del tiempo que tardará para ser llamado a vacunación un ciudadano común, según el plan gubernamental en la materia que se tenga en el país donde radique.

La calculadora

Así nace el proyecto Omni Calculator, del que Álvaro Diez González-Pardo, físico nacido en España y actual estudiante en Barsovia de un Master de simulaciones, modelado matemático y computacional de procesos físicos, forma parte y en el que trabajó en conjunto con Dominika Miszewska, médico general oriunda de Polonia y quien ayudó controlando que la información fuera precisa médicamente y no se estuviera cometiendo ningún error.

Y es que precisamente la Maestría que estudia actualmente Álvaro tiene como objetivo aterrizar eventos de la vida real y traducirlos a ecuaciones matemáticas y a programas de computación, y dado que el plan ya se estaba desarrollando en otros países, el joven físico pensó en hacer una versión para México a raíz de que sus amigos y conocidos le externaban la preocupación de que pasaría demasiado tiempo antes de ser vacunados.

“El objetivo y por lo que hemos hecho estas calculadoras es ayudar a la gente a entender un poquito mejor como va a ser todo este periodo de vacunación y evitar que la gente caiga en uno de los dos extremos que es una cosa que sí que hemos visto”.

Y es que la tendencia, dice, va en dos vertientes: pensar que por tener ya una vacuna, se acabó la pandemia “y puedo hacer lo que quiera”; o hay quienes ven que este proceso tardará mucho y tienden a la desesperación pensando que nunca terminará.

En México, el proyecto de la calculadora en sus primeras cuatro semanas llevaba más de medio millón de usuarios, y es que además de ser una plataforma amigable no guarda información personal por lo que quienes lo utilicen pueden simplemente introducir sus datos las veces que deseen consultar o bien solicitar que se recuerde su información, aún con lo cual, afirma Diez, no se usarán sus datos pues el sistema está diseñado para evitarlo.

Incluso sostiene que se han dado casos en que la información se requiere para mejorar las calculadoras pero no es posible al no contar con ellos: “no sabemos cuánta gente tiene qué determinados factores de salud o cuántos sanitarios (profesionales de la salud) nos han visitado; porque preferimos no guardar datos y respetar la privacidad que tenerlos y que luego puede haber problemas”.

¿Cómo funciona?

La Calculadora de Cola de Vacunación para México para el proyecto Omni Calculator, se basa en el Plan de Vacunación presentado por el Gobierno Mexicano, y tiene en cuenta la edad, ocupación y riesgo a sufrir complicaciones graves de los usuarios; en el caso de las mujeres, si están embarazadas o tienen planes para estarlo en corto plazo, todo lo que se cruza con la tasa de vacunación; entre las variables también están si se trata de una persona trabajador de salud de primera línea contra el Covid-19, si trabaja en salud pero no está en primera línea, o si se tiene algún tipo de comorbilidad.

“Con eso, la calculadora te muestra el mínimo y máximo número de personas delante de ti y el rango de fechas en las que probablemente seas vacunado”; sin embargo, los márgenes de las fechas obtenidas son amplios.

Esto ocurre por dos motivos: uno porque los planes de vacunación no son exactamente precisos, y dos porque al final es mucha gente la que se tiene que vacunar al ser una inmunización masiva mundial, de manera que simplemente ubicando el grupo al que se pertenece miles o millones de personas deberán pasar antes; “entre estar en el primero o estar el ultimo de tu grupo, todos con la misma prioridad, la diferencia puede ser muy grande”.

En cuanto a la precisión de ese rango también aceptó que depende de cuándo se cumplan tanto las estimaciones del mismo gobierno si se utiliza la tasa de vacunación nacional, la tasa que hubo en la última semana y un cálculo personalizado donde cada usuario puede poner el valor que él quiera.

La previsión en función a la tasa de vacunación actual, es que una vez calculado cuanta gente hay en el grupo de la persona, y cuanta gente hay por delante de su grupo; se da una estimación matemática con una ecuación muy clara que es la velocidad de vacunación, “el tiempo de vacunación y cuánta gente tienes delante, cuántas vacunas hay que dar antes de la tuya”.

Otra variante es la efectividad de la vacuna que hasta ahora oficialmente no se ha afectado por las mutaciones en el virus; “estamos al tanto de los datos que está publicando el gobierno y el número de vacunados y disponibilidad de vacunas; igual también estamos muy atentos que las vacunas que se están administrando sean efectivas…”.

Así que si le parece que la herramienta le servirá, sólo tiene que ingresar a https://www.omnicalculator.com/health/cola-vacunacion-covid-mexico, llenar los datos, y conocer su rango de espera.