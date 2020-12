La OMS advierte que el Covid-19 no será la última pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que la enfermedad por Covid-19 no será la última pandemia

Compartir esta publicación













Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que la enfermedad por Covid-19 no será la última pandemia, e informó que los avances sanitarios no serían suficientes si no se atiende el calentamiento global y el bienestar de los ecosistemas.

A través de un mensaje videograbado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus alertó sobre el peligro de atender la pandemia a corto plazo sin hacer nada para prepararse para siguiente.

“La historia nos dice que esta no será la última pandemia y las epidemias son una realidad”, dijo el Dr. Tedros. “La pandemia ha puesto de relieve los vínculos íntimos entre la salud de los seres humanos, los animales y el planeta” dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Farmacias CVS y Walmart de Estados Unidos venderán la vacuna Pfizer

Aseguró que el esfuerzo por mantener la salud humana está condenado al fracaso a menos de que se aborde la armonía entre humanos y animales, así como la amenaza existente del cambio climático que ha causado que las tierras sean menos habitables.

Explicó que el Coronavirus ha matado al menos 1.75 millones de personas en el mundo y ha registrado más de 80 contagios, por lo que aseguró que esta pandemia ha ido más allá de unas simples consecuencias.

“En los últimos 12 meses, nuestro mundo se ha puesto patas arriba. Los impactos de la pandemia van mucho más allá de la enfermedad en sí, con consecuencias de gran alcance para las sociedades y las economías”, dijo el director de la OMS.

Explicó que con esta pandemia, los países deberán aprender e invertir en preparación para prevenir y mitigar emergencias de todo tipo para asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones.

Se han distribuido algo más de 15 millones de dosis de las dos vacunas autorizadas en EU contra #covid19 y muy pocos han presentado alguna reacción alérgica. https://t.co/rkEApccMRM — El Mañana (@ElMananaOnline) December 25, 2020