OMS: Seis vacunas contra el covid-19 están en una ‘muy buena etapa’

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que, dentro de las actuales vacunas candidatas contra el COVID-19, hay seis que llevan la ventaja y están en “muy buena etapa”.

Hay 200 vacunas candidatas

“Tenemos más de 200 candidatas a vacuna y de hecho seis de ellas están en una muy buena etapa, en pruebas clínicas”, comentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en conferencia de prensa sobre la pandemia.

Si bien señaló que hay optimismo, también recalcó que todavía no existen las vacunas y que se deben esperar resultados.

“Hay esperanza, pero al mismo tiempo, sin conocer los resultados de las pruebas clínicas, no podemos decir que tenemos una vacuna. Podríamos tenerla o podríamos no tenerla”, indicó Adhanom Ghebreyesus.

El director general de la OMS recordó las palabras de hace unos días, cuando dijo que tal vez nunca haya una solución mágica contra el COVID-19.

Tedros Adhanom comentó también que dijo lo anterior porque se está viendo el bien a futuro que podría traer una vacuna, pero que no se están observando las herramientas que se tienen actualmente para disminuir el contagio.

“Los gobiernos deben hacer pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y medidas de cuarentena. Al mismo tiempo, los ciudadanos deben hacer lo que se espera de ellos: distanciamiento, lavado de manos, usar cubrebocas. Si usamos estas herramientas, podremos suprimir y controlar esta pandemia”, agregó.

