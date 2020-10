Hay esperanza de una vacuna para fin de año: OMS

Una vacuna contra el covid-19 podría estar lista para fin de año, dijo este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin dar más detalles.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas cuando estén disponibles.

“Necesitaremos vacunas y hay esperanzas de que para fines de este año podamos tener una vacuna. Hay esperanza”, dijo Tedros en las declaraciones de clausura de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS que examinó la respuesta mundial a la pandemia.

El regulador de salud de la UE lanzó una revisión en tiempo real de una vacuna covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadunidense Pfizer y la alemana BioNTech, dijo, luego de un anuncio similar de su rival AstraZeneca la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR: Delta también amenaza a Estados Unidos y ya se preparan para su llegada

El anuncio de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) podría acelerar el proceso de aprobación de una vacuna exitosa en el bloque.

Nueve vacunas experimentales están en proceso de la instalación mundial de vacunas Covax, dirigida por la OMS, que tiene como objetivo distribuir 2 mil millones de dosis para fines de 2021.

Hasta ahora, unos 168 países se han unido a la instalación de Covax, pero ni China, Estados Unidos ni Rusia se encuentran entre ellos.

Grateful for 🇨🇦's support in building solidarity around the equitable global rollout of a #COVID19 vaccine. To end the panemic, save lives, stablise the health system & drive a global economic recovery, we must #ACTogether.

Great read by @PeterASinger: https://t.co/VdW5hnVmZA

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2020