Así será la celebración de One Direction por su décimo aniversario

One Direction cumplirá 10 años de su fundación este jueves 23 de julio y ya hay varias celebraciones planeadas para conmemorarlo

Un aniversario siempre será motivo de celebración, pues marca el fin de un periodo en el que se consiguieron o no ciertos objetivos, y marca el inicio de una nueva oportunidad para conquistar nuevas metas, ahora, cumplir 10 años, como banda musical, una industria sumamente competida, es para celebrar en grande y es lo que hará One Direction.

El grupo conformado por Harry Styles, Louis Tomilson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne tendrá una celebración en grande pues habrá un programa especial , que se transmitirá por Telehit VIP, este 23 de julio, en punto de las 21:00 horas.

La intención de este programa es que todos los fans de One Direction pueda revivir momentos icónicos de la banda, así como disfrutar de sus éxitos.

El Foro Sol en México fue el primer y último estadio en el que se presentó One Direction 🥺🇲🇽 pic.twitter.com/Xky6ePO3NA — One Direction México (@Official1DMex) July 22, 2020

Esta banda se conformó en 2010, gracias al reality “The X Factor” y se mantuvieron en el top de preferencias adolescentes hasta 2015, cuando dieron su último concierto en el Motorpoint Arena, en Shefield, Inglaterra.

madurar es darte cuenta que la mayoría del fandom no quiere que one direction regrese, solo queremos una interacción entre ellos por el aniversario de los 10 años y luego que cada uno siga por su lado porque aunque duela todos saben que así es mucho mejor — eva (@hskinglwt) July 22, 2020

Hace ya varios años que One Direction no trabaja conjuntamente, aunque los fans no han esperado la esperanza de que vuelvan a unir sus talentos.