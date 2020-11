Los mejores Only Fans de los famosos

La página Only Fans llegó para revolucionar las redes sociales y algunos famosos se han apuntado al sitio para ofrecer su picante contenido exclusivo a sus seguidores, claro, todo a cambio de una suscripción.

Esta página consiste en que cualquier persona pueda compartir contenido exclusivo con otros, mediante una suscripción de pago con una cuota mensual.

Only Fans nació en Londres en 2016 y permite a personas compartir vídeos y fotos y chatear con aquellos usuarios que pagan una tarifa mensual para verlos.

Aunque puede ser contenido de cualquier tipo, la plataforma se ha viralizado por sus contenidos como fotos y videos sexuales, a los que la plataforma no le pone ningún freno.

La mayor parte de quienes crean los contenidos son personas anónimas que ha encontrado en tiempos de confinamiento y falta de empleo un lugar donde generar ingresos mostrándose como Dios los trajo al mundo.

Y por si tienes curiosidad de quién se encuentra en esta plataforma, a continuación te presentamos una lista de los famosos que tienen su cuenta de Only Fans.

Bella Thorne

La ex actriz de Disney channel explotó la red social cuando decidió unirse a la red social, pues en solo un día, ganó cerca de un millón de dólares por las suscripciones de sus seguidores.

Tyler Posey

El actor de la serie Teen Wolf, de 28 años, que se unió a Only Fans en septiembre con un vídeo en el que aparecía desnudo tocando una guitarra.

Noelia

La actriz y cantante de origen puertorriqueño no tiene ningún reparo en compartir imágenes subidas de tono en su página de fans. Puedes suscribirte por una mensualidad de 35 dólares.

Aaron Carter

El hermano menor de Nick Carter, miembro de la banda Backstreet Boys también forma parte de esta plataforma por 27 dólares al mes, con desnudos frontales completos y fotografías de sus pies incluidos.

