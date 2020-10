Famosos se unen a Only Fans

Los famosos decidieron incursionar en estas plataformas, estos son algunos nombres de celebridades que comparten su contenido Only Fans.

Ahora los famosos tienen más opciones para seguir ofreciendo contenido entre sus seguidores, entre ellas, y una de las más atractivas es la Red social conocida como Only Fans, la cual oferta contenido para adultos.

En Only Fans el usuario que adquiere una membresía mensual, puede acceder a fotografías, videos y hasta chats privados con su celebridad favorita, convirtiéndose en una alternativa de ingresos para muchos de los creadores de contenido.

Son varios los famosos que han decidido incursionar en este tipo de plataformas, estos son algunos nombres de celebridades que comparten su contenido Only Fans.

Noelia. La cantante llegó al mundo del contenido para adultos luego de que se filtró un video íntimo en las redes sociales, la intérprete supo aprovechar el escándalo mediático y se convirtió en empresaria de lencería y juguetes exóticos. A través de sus redes sociales comparte fotografías que dejan sin aliento a más de uno.

Celia Lora. La hija del cantante, Alex Lora, es una de las celebridades más polémicas del medio del espectáculo, pues luego de haber posado como ‘conejita’ para una importante revista, la influencer ha decidió seguir ese camino y hasta ha logrado convenios con populares páginas de contenido adulto.

Wanders Lover. La comediante se vio afectada por la falta de trabajo ante la pandemia y por ello decidió iniciar un nuevo negocio, en el que vende fotografías íntimas para generar ingresos. Confesó que su amiga, Celia Lora, la ayudó a iniciar su página ‘Only Fans’.

Kenia Gascón. La actriz se ha dedicado a la creación de contenidos propios y recientemente lanzó su proyecto: “Chana Erótica”, una serie para adultos en la que no deja mucho a la imaginación.

A nivel internacional podemos encontrar a la ex chica Disney, la actriz Bella Thorne, quien rompió récords en un sólo día ganando 1 millón de dólares, aunque algunos fanáticos han dicho que la suscripción de 20 dólares mensuales no compensa en nada el contenido mostrado.

La modelo Blac Chyna cobra una membresía en Only Fans de 30 dólares mensuales en Only Fans, plataforma a la que ingresó en abril, aunque en su página de Internet da pequeños vistazos para mostrarte lo que podrías encontrar. El actor Tyler Posey, conocido por su actuación como en ‘Teen Wolf’, se unió a la plataforma en septiembre de este año. Hizo el anuncio en sus redes sociales en donde publicó un video en el que aparece únicamente con una guitarra: “Ustedes lo pidieron y yo cumplí. Ya tengo una cuenta en Only Fans, sigan la liga en mi bio y ¡acompáñenme!”, escribió en Instagram.