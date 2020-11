Onlyfans, el lado más íntimo de los famosos: LISTA

Compartir esta publicación













El Onlyfans esta de moda, no hay duda de que vivimos en una era que cambia rápidamente, y los medios digitales ahora ofrecen muchas opciones rentables. Por lo tanto, la red social Only fans es tan popular entre los internautas, incluidas las celebridades.

La sensualidad y la vida [email protected] son parte importante del ser humano, dependiendo de sus ideales y creencias, si son libres. Entre las personas más ilustradas, y confiando en una aguda visión para los negocios, modelar y mostrar su desnudez no les impide continuar con sus actividades diarias. Una obra de arte paralela.

Onlyfans es una plataforma similar a YouTube e Instagram. Sin embargo, a diferencia de los dos, cada canal tiene su propia tarifa, que la establece su usuario creador, y Onlyfans cobra una comisión. Aunque también alberga otros tipos de creadores de contenido, es muy popular en la industria del entretenimiento para adultos.

Onlyfans

No siempre son videos caseros, por eso son más populares, pero una gran parte de ellos son de contenido emocional. Tiene 24 millones de usuarios registrados y más de 450.000 creadores de contenido.

En Hollywood (estadounidenses y criollos), también atrajeron a sus seguidores, y los artistas y modelos decidieron mostrar este aspecto de su privacidad en Internet. ¿Cuánto cobrarás? Aquí te lo contamos.

Austin Mahome, la superestrella del pop de 24 años es conocida por su excelente “mmmm Yeah” y se unió a Onlyfans el 1 de octubre. Su página se puede suscribir por $ 24,99 al mes. Suele sacarse fotos con otros modelos.

Bella Thorne. A la edad de 22 años, registró una cuenta a fines de agosto, rompiendo el récord de OnlyFans, al cobrar $ 200 por fotos supuestamente desnudas, ganando más de 50.000 seguidores y $ 2 millones en una semana. Pero ella no es como Dios la envió al mundo. Como resultado, miles de suscriptores solicitaron reembolsos a la plataforma. Thorne se disculpó con los creadores de contenido el sábado 29 de agosto y declaró en una serie de tweets que quería “eliminar el estigma detrás del trabajo [email protected]”.

Mafer Vargas La modelo ecuatoriana reveló su información personal en las redes sociales el 1 de noviembre. Para demostrar su valía, confirmó que sus fotos han ganado más de $ 2,000. “Siempre me pongo una figura bonita en Instagram, pero no recibo ningún ingreso, pero sí recibo comentarios negativos de personas que no son mis fans. En Onlyfans, la gente paga porque les gusta mi contenido Y apóyame. Tienes que ser más provocador, pero yo no salgo desnudo. La mayoría de los perfiles son algo invisibles. Creo que en Ecuador les preocupa que sus familiares o esposas se enteren. Mi suscripción es de $ 25 “.

