¿Qué es OnlyFans?; la plataforma que esta de moda

Descubre qué es y cómo funciona Only Fans, la plataforma de contenido adulto que arrasa en Internet

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede que no hayas oído hablar de ella, pero OnlyFans se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo de Internet. Se trata de una nueva plataforma que toma el modelo de redes sociales como Instagram o Twitter, llevando su contenido a un área más libre de censura y, en definitiva, más para adultos. En ella, a cambio de una suscripción, es posible acceder a contenido sin censura publicado por distintas personalidades que proceden en ocasiones del mundo del nop0r, pero también modelos, expertos en fitness, dietistas… En este espacio cabe de todo, pero sin duda lo que hace más conocida a OnlyFans es su carácter de nuevo paradigma de consumo de contenido sin censura.

¿Qué es OnlyFans y cómo funciona?

OnlyFans se define como una aplicación de pago que da la oportunidad a los fans (siempre que sean adultos) de pagar para poder ver a sus artistas favoritos (y también a estrellas nop0r) a través de una suscripción. Su estética y funcionamiento recuerda a la de redes como Instagram o Twitter. Solo que, en este caso, para acceder al contenido publicado por un determinado perfil es necesario suscribirse a él, y cada cual puede ponerse el precio que estime conveniente, con un límite a la baja de 4.99 dólares.

En este sentido, esta plataforma recuerda también a Netflix y similares (o a plataformas de contenido nop0r tradicionales en Internet) si tenemos en cuenta que se trata de un servicio vía suscripción y con acceso a material audiovisual, pero en este caso no accedemos a un grueso de contenido variado, sino que nos suscribimos a un perfil concreto y personal.

Evita la censura y es más cercano

A cambio, el suscriptor obtiene un contacto más cercano con la persona que gestiona el perfil si se compara, por ejemplo, con el consumo de vídeos en webs para adultos tradicionales, donde no suele haber la misma personalización del consumidor final. A la vez, se evita la censura del resto de redes sociales, donde no es posible mostrar zonas ’sexualizadas’ (algo que genera no poca controversia entre sus usuarios, que pueden ver en ello un modo de censura). En definitiva, se trata de un híbrido entre red social y plataforma para adultos, donde cada persona con un perfil creado es dueña y señora de su contenido, sin más intermediarios que, por supuesto, la propia plataforma.

Un mismo usuario puede suscribirse a todas las cuentas que quiera. Por su parte, quien quiera crear un perfil en esta red tan solo tiene que aportar sus datos bancarios, poner un precio a su suscripción y comenzar a subir contenido (fotos, vídeos, mensajes…) También es posible cobrar por contenidos concretos. La plataforma, por su parte, se lleva un 30 % de los beneficios obtenidos por cada perfil, y la libertad del gestor del perfil es absoluta.

Uno de los puntos fuertes (y también origen de controversia) de esta red social privada es precisamente la ausencia de censura: nadie prohíbe el contenido adulto, ni existe riesgo de que tu cuenta se vea eliminada por ello. Precisamente por ello, sus defensores ven en esta plataforma una posibilidad de cambiar los roles tradicionales del nop0r, al abrir la puerta al individualismo y a la materialización de nuevas y variadas formas de erotismo. Sus detractores, por su parte, ven en OnlyFans otra forma más de perpetuar el modelo para adultos patriarcal, así como la mercantilización del cuerpo y de su sexualidad.

He hablado varias veces en el pasado sobre lo peligroso que es para el bienestar de las mujeres el que se normalicen cosas como el uso de onlyfans para generar dinero a expensas de tu dignidad, pero, sin el mercado esto no existiria, es un problema de hombres y mujeres por igual — John P. Acquaviva (@JPAFS) July 24, 2020

En un punto intermedio se encuentran quienes opinan que OnlyFans, como cualquier otra herramienta, puede ser simultáneamente tan beneficiosa y tan negativa como el mensaje que construyan sus propios usuarios: todo depende de la voluntad de los creadores de contenido y del criterio de quienes lo consuman. Lo que parece claro es que, a juzgar por su éxito, existe tanto una gran oferta como una gran demanda de este tipo de material, que suele calificarse como más cercano y personal que el que pasan por el filtro de la industria para adultos.