Opacidad, zancadilla al avance del Puente 3

A 20 años de haberse fundado el Puente del Comercio Mundial -Puente 3- es uno de los principales motores económicos de Nuevo Laredo, sin embargo los recursos que genera han sido manejados por el gobierno del Estado en la opacidad.

Con más de 12 mil cruces diarios, el Puente 3 es el principal puerto fronterizo de América Latina, sin embargo no se ha visto reflejado en su infraestructura debido al mal manejo de los recursos por parte del fideicomiso encargado de administrarlo.

“La deuda no se ha pagado porque no se ha querido y ahí está la información, en el año en que se abrió esa cuenta, el puente ha dado mucho más que la deuda y no la han querido pagar pues no sé, por política o por lo que sea, pero lo que sé es que es mucho menos de lo que ha producido el puente”, refirió el exalcalde Horacio Garza Garza, quien gestionó el proyecto hace más de dos décadas.

“El fideicomiso es público, es de todos, no del alcalde, ni del gobernador y debe ser transparente. Que haya acceso a la información y la participación organizada de la ciudadanía dentro del fideicomiso para que se garantice la transparencia del manejo de fondos, también el buen destino de ellos; estaría bueno que saliera cuánto se ha recibido y cuánto se ha pagado, pero no ha habido claridad en eso, sino un manejo muy opaco”, manifestó.

Pero además de la falta de transparencia, otro de los reclamos de la ciudadanía y los organismos civiles, es que la millonaria recaudación del fideicomiso sea para Nuevo Laredo, es decir, que se utilice en obras de infraestructura que beneficie la competitividad de la ciudad.

Y es que años atrás su recaudación era destinada a las arcas municipales, sin embargo esto cambió y ahora es el gobierno del estado quien lo administra y solamente otorga una mínima cantidad para el municipio de Nuevo Laredo y el resto no queda claro cuál es su uso.

Fernando Rodríguez, presidente del Consejo de Instituciones, un organismo integrado por las fuerzas vivas de la ciudad, dijo que desde hace muchos años se ha pugnado para tener presencia como consejeros del Fideicomiso del Puente III, esto con la finalidad no solo de participar en la generación de un proyecto para mejorar los accesos, sino ser vigilantes del uso correcto de los recursos.

“Primero que todo pugnar para que ese Fideicomiso regrese a Nuevo Laredo porque le corresponde, el proyecto inicial fue precisamente evolucionado por los gobiernos municipales. Dentro de las cláusulas del fideicomiso, mencionan precisamente que la generación de ese recurso se utilice para beneficio del municipio, de todo lo que conduzca hacia las vialidades y necesidades que conduzcan al Puente III”, comentó Rodríguez.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Instituciones, estos recursos deben ser aplicados en obras estratégicas como la terminación de la carretera Mex II, una estación de bomberos para el tema del cruce de material peligrosos, además de escuelas, ejes viales y puentes que faciliten el acceso al cruce fronterizo.

“Tenemos que ser muy insistentes en que se utilicen esos fondos y sobre todo que haya transparencia; en cualquier obra, en cualquier municipio, en cualquier gobierno, lo principal es la transparencia para tranquilidad de todos”, agregó.

Destacó que a pesar la principal aduana, aún tiene muchas carencias básicas como la falta de agua potable y drenaje, a pesar de que a pocos metros se encuentra una planta potabilizadora de COMAPA, por lo que como Consejo de Instituciones, buscarán un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar su intervención en el tema.

“El Consejo de Instituciones es parte del Comité de Facilitación Aduanera y hemos estado presentes en los proyectos, no con este administrador, sino con el anterior donde se nos presentó el proyecto para la distribución de la red de agua potable y drenaje, pero no se ha puesto en marcha”, señaló.

“Lo que queremos saber nosotros como sociedad es cómo estamos, qué tanto se debe, qué tanto genera, cómo se está pagando, qué es lo que se invierte, ahí es el punto importante”, finalizó.

Garza Garza reiteró que ha faltado voluntad política para que el Puente 3 detone todo su potencial y se vea reflejado en beneficios para la ciudad. “Ha faltado interés para hacerlo más atractivo y para hacerlo más funcional, para que sea aún más competitivo es el que mayor cruces tiene en América Latina, pero podría ser mucho mejor y sobre todo ha faltado un desarrollo paralelo, no nada más ver pasar los tráileres sino que el objetivo por el que el municipio le metió a todo esto, era que fuera todo un desarrollo que diera un valor agregado a la mercancía que por ahí pasa, eso era el objetivo trascendental y no se ha desarrollado”, puntualizó.