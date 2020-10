¡Es real “No hay triki tri, no kendy” en Nuevo Laredo!

Compartir esta publicación













Aun cuando es tradición de las familias salir con los pequeños a las calles de Nuevo Laredo disfrazados para pedir dulces cada 31 de octubre, este año no se podrá, y no sólo por motivos de la pandemia del coronavirus Covid-19, sino por el Operativo Anti Halloween que elementos de seguridad realizarán por la ciudad.

La broma de cada año que circula en las redes sociales, donde se observa un papel con la leyenda “No hay triki tri, no kendy”, en referencia que en ese hogar no habrá el tradicional truco o trato ni dulces (Trick or treat en inglés), se hizo realidad este año tristemente para los niños de Nuevo Laredo.

En días anteriores se emitió un comunicado oficial donde se informó a la ciudadanía que se suspende dicha actividad. Para evitar que la gente salga a las calles e incrementar los casos de contagio de Covid-19, este 31 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde iniciará el operativo Anti Halloween. El cual será apoyado por los elementos de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el sector Poniente se destinarán unidades del Regimiento de la Sedena para hacer recorridos la tarde del 31 de octubre con el fin de invitar a las familias que no salgan con sus niñas y niños a las calles a pedir dulces.

Mientras que en el sector Centro, la Guardia Nacional, y elementos de Tránsito instalarán filtros en la avenida Guerrero, 15 de Septiembre, Campeche y Paseo Colón, lugares donde se pueden concentrar mayor número de personas. Así como también elementos de Protección Civil participarán en ambos sectores con recorridos.

Además habrá operativos del alcoholímetro y de la comunidad, principalmente de los jóvenes que frecuentan salir en estos días a festejar.

Los operativos continuarán el 1 y 2 de noviembre, por la celebración del Día de Muertos, que evitará que las familias visiten los cementerios, los cuales permanecerán cerrados hasta el 6 de noviembre.

En este operativo los elementos de la Guardia Nacional realizarán recorridos en los cementerios para verificar que no acudan personas a visitar a sus difuntos.