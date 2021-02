Más allá de las cifras de contagios y víctimas mortales que ha dejado el Covid-19, para empresarios, emprendedores y trabajadores en general una de las principales preocupaciones es el efecto económico de la post pandemia.

Según revela Canaco, apenas el 3 por ciento del total de los negocios neolaredenses resultaron “ilesos” de los daños colaterales -económicos- del Covid-19 que se tradujeron en muchos casos en una disminución parcial o total de sus ventas.

Obviamente ese privilegiado 3 por ciento obedece a los rubros que no fueron restringidos por considerarse esenciales, como las farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia y tal vez la Little Caesars, porque ya estaban acostumbrados e inclinados a la modalidad de venta para llevar, por lo que su concurrencia no sólo pareció no verse afectada, sino que hasta podría haberse incrementado un poco su demanda.

Hoy más que nunca es bueno promover el consumo y apoyo a los restaurantes locales, no se trata de que todos vayamos a comer en sus instalaciones, pues aunque se están tomando medidas como reducir la cantidad de mesas y separarlas entre sí, dependerá del criterio de cada quien si alimentarse de esta manera representa un riesgo o si en su defecto se opta por la modalidad de sólo recoger los alimentos o incluso pedir que los lleven a domicilio.

Dejó de llover, pero en algunas colonias sus calles parecieran reflejar que acaba de caer un diluvio, en Las Alazanas y Mirador, por mencionar algunas, los vecinos tienen el temor de que surja un enorme socavón como los que se han registrado en la calle Anáhuac y a juzgar por las imágenes, pareciera que los temores no son infundados.

Tal parece que las calles están a punto de colapsar y para colmo, de las alcantarillas brotan con fuerza aguas negras que con este calorcito generan fétidos olores a los que difícilmente se podrían acostumbrar los vecinos.

Tan drástico está que las autoridades acordonaron el área y ante la reputación de indulgencia que se carga el gobierno, si hicieron un acordonamiento preventivo es que de verdad es grave, pero no se ve alguna acción aún para remediarlo o prevenir que se ponga peor.

Estudiantes de la Facultad de Medicina nos hablaron para reportar a los directivos, que en plena contingencia los quieren obligar a presentar examen presencial, sin importarles las recomendaciones de la Secretaría de Salud; paradójicamente, siendo una escuela de medicina parece no preocuparles que vayan los alumnos a presentar el examen, lo que los vulnera a un contagio.