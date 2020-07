Arrecia persecución del Gobernador contra Canturosas

Compartir esta publicación













La persecución política en contra del ex presidente municipal Carlos Canturosas Villarreal no ha cesado por parte del gobernador de Tamaulipas, pues ahora a través de la la Unidad de Inteligencia Financiera del estado (UIFE), se ordenó una supuesta tercera orden de aprehensión en contra del ex edil neolaredense.

De acuerdo con información que ha difundido el gobierno del estado, Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UIFE, dio a conocer la presunta nueva orden en contra de Canturosas por supuestos malos manejos en su administración.

Las acusaciones han formado parte de la persecución que ha sido víctima desde hace ya varios años el ex presidente municipal.

Desde 2018, año en que Canturosas Villarreal dio a conocer que sería candidato por Morena, se comenzó una serie de acciones en su contra a manera de presión para evitar que fuera postulado por este partido; todas ellas encabezadas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Incluso, en abril de 2018, en una de las visitas a Nuevo Laredo del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato, en su discurso señaló y denunció el acoso y la persecución de la que es víctima Canturosas.

“Falta uno que no está aquí por la represión y el atropello a los derechos políticos y a nuestras libertades y no vamos a permitir que nadie nos quite nuestras libertades y nuestro futuro: juntos haremos historia”, dijo en aquella ocasión López Obrador refiriéndose a Carlos Canturosas.

La presión en contra del ex alcalde fue en aumento y como represalia se ordenó la detención de Rodolfo Cantú, tío de Canturosas; junto a tres periodistas acusados.

sin fundamentos legales de haber participado en el asesinato del periodista Carlos Domínguez.

Después de un proceso lleno de irregularidades, manipulación de testigos y pruebas por parte del procurador y autoridades estatales, los acusados quedaron libres al demostrar su inocencia en octubre de 2019, un año después de haber sido detenidos; lamentablemente, en el proceso falleció el periodista Gabriel Garza Flores acusado injustamente.

La presión no quedó ahí, ya que de manera sorpresiva mientras su hermana Carmen Lilia Canturosas Villarreal buscaba la diputación local por Morena en las pasadas elecciones del 2019, el gobierno volvió a arremeter contra su familia, esta vez a través de intimidaciones y el acoso por parte de supuestos auditores en contra de la notaría pública de su esposo.

Posteriormente, a través de redes sociales y de medios digitales de dudosa procedencia se difundió información sobre una supuesta ficha roja de la Interpol en contra de Carlos Canturosas Villarreal, la cual fue desmentida de inmediato por autoridades correspondientes.

De nueva cuenta el gobierno ha emprendido una serie de acusaciones y comenzó a difundir en medios de comunicación las supuestas órdenes de aprehensión por parte de la UIFE, como parte de esta persecución política.

