Científicos de EU sugieren teoría que sitúa el origen del covid-19 en pozo minero de China en 2012

El origen del COVID-19 podría ser más antiguo de lo que se creía hasta ahora, ya que es posible que no se originara en diciembre de 2019 en un mercado de Wuhan, sino en un pozo minero chino en 2012, cuando algunos trabajadores contrajeron una enfermedad desconocida similar a la neumonía después de estar expuestos a murciélagos.

“La evidencia que contiene nos ha llevado a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el origen del COVID-19”, escribieron Latham y Wilson en un artículo publicado en julio en el sitio Independent Science News.

Our new analysis proposes that #COVID19 (#SARSCoV2) leaked from the Wuhan Institute of Virology which was studying tissues from miners who died in 2012 in a novel #coronavirus outbreak. We call it the Mojiang Miners Passaging theory: #MMPtheory https://t.co/UdCB7CASxM

