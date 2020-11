Orquesta sigue tocando para tranquilizar al público durante ataques terroristas en Viena (VIDEO)

Orquesta Filarmónica de Viena sigue tocando durante multiples ataques terroristas.

A medida que se desarrolló el atentado terrorista en Viena este lunes, una multitud de espectadores tuvieron que esperar dentro de la Ópera Estatal de Viena, aunque la orquesta decidió seguir tocando para inspirar esperanza en medio del horror.

Las imágenes publicadas y compartidas en redes sociales muestran a los miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena tocando tras finalizar su recital programado, mientras la Policía había ordenado a todos los presentes que no salieran a la calle.

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight's performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV

— Barbara Lovett (@BarbaraLovett4) November 3, 2020