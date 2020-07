Oso en Monterrey se hizo viral por cargar orden de Pollo Loco

Compartir esta publicación













De nuevo, durante la pandemia, un oso negro fue captado en Monterrey Nuevo León, esta vez, se le ve al animal con una bolsa de la cadena Pollo Loco en el hocico, donde, presuntamente, llevaría una orden de pollo asado.

La imagen habría sido captada en en alguna colonia del municipio San Pedro Garza García que se localiza cerca del parque ecológico Chipinque, donde otros osos han sido avistados.

“La fotografía llegó a nuestro inbox de Facebook y la única información que nos proporcionaron fue que la tomaron en una colonia del municipio San Pedro Garza García”, comentó el Pollo Loco para este medio.

En la foto se ve cómo el oso transita por la calle a plena hora del día. Expertos han explicado que la presencia de estos animales está relacionada con las altas temperaturas, cuando salen del bosque para buscar comida en áreas cercanas a su hábitat.

Sin embargo, algunos usuarios asocian el avistamiento de osos con el poco tránsito de personas en la ciudad, debido a medidas de confinamiento a que ha obligado la pandemia del coronavirus.

En redes sociales, la imagen se viralizó luego de que el Pollo Loco la publicara, este día, en sus cuentas de Facebook y Twitter. Al respecto, las personas comentaron que se trataba de un oso responsable, pues había pedido su orden para llevar, esto, en tono de broma y de acuerdo a las medidas de bioseguridad seguidas por restaurantes y locales de comida, que se han adaptado con este servicio durante la emergencia sanitaria.

Todos sabemos que lo único igual a El Pollo Loco, es otro Pollo Loco ¡y ya🐻! pic.twitter.com/hLmgbJN0ag — El Pollo Loco (@ElPolloLocoMx) July 30, 2020

En caso de avistar un oso, el gobierno de Nuevo León recomienda que: “No te acerques; No pierdas la calma; No lo alimentes; No le arrojes piedras ni objetos; No intentes fotografiarlo; No tomes selfies: No le dejes basura al alcance; No lo molestes y aléjate de él”; así como reportarlo al 911 con Protección civil.

“No pongas en riesgo tu vida ni la de los osos negros que habitan en Nuevo León. Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos”, refiere el gobierno del estado norteño.

Los usuarios de Twitter han tomado con gracia la imagen del oso avistado en San Pedro Garza y comentaron: “Ojalá y no lo haya pedido por el auto servicio por que por ahí solo te ponen una bolsa de totopos y 3 salsitas verdes los c*los”; “Ha de ser de San Pedro Garza Garcia ese oso porque se necesita ser riquillo de abolengo para pagar esos precios estratosféricos que cobra El PolloLoco.

Por otro lado, la imagen ha sido utilizada para memes, entre ellos destaca que el oso sea un repartidor de aplicación y lleva el pedido al cliente, de ese modo le han puesto “Uber bear”.