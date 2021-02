Oso interrumpe EN VIVO de un DJ en su casa; VIDEO se hace viral

Compartir esta publicación













Un DJ estaba disfrutando de crear música cuando repentinamente se vio interrumpido por un gran oso.

Lo anterior le sucedió a Jody Flemming, quien estaba en plena sesión de DJ, en las montañas de Asheville en Estados Unidos, cuando un plantígrado se acercó a husmear y terminó colándose en el directo.

El hombre de 50 años estaba mezclando temas y fusionando melodías en su casa durante un livestream cuando el gran animal apareció por la puerta principal, la cual estaba abierta, por lo que la única seguridad que Jody tenía en esos momentos era una puerta mosquitera.

En el video se observa cómo el oso busca una manera de entrar, pues se para sobre sus patas traseras apoyándose en la entrada, mientras Flemming toca su música sin ninguna preocupación y de hecho, parece indiferente, como si los osos se presentaran a su casa todos los días.

El hombre camina tranquilamente hacia la puerta y cuando se da cuenta de que es un oso negro, en lugar de cerrar la puerta de golpe o gritar, va por su teléfono para tomar una foto. Por la ventana se observa un auto que pertenece a su vecino, quien afortunadamente asusta al animal con el claxon.

“Empecé a tocar y me metí en la primera pista y seguí escuchando este sonido. Realmente no sabía qué era. Era mi vecino tocando la bocina. Eso me alertó de que algo estaba pasando. Pensé que venía a decirme que mi música estaba demasiado alta. Llegué a la mitad y dije: ‘Oh, hay un oso allí'”, dijo Jody Flemming al diario Citizen Times.