VIDEO: Oso se une a familia en día de campo y se vuelve a viral

Una familia en Estados Unidos se encontró el pasado jueves con un ‘amigable’ oso negro que se le acercó durante un día de campo en un bosque del estado de Maryland y decidió a unirse al grupo.

En un vídeo, filmado por Kaitlyn Nesbit y difundido en las redes sociales, se puede ver cómo el animal está sentado tranquilamente al lado de una mesa esperando mientras un hombre le prepara un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Después, el plantígrado come el bocadillo directamente de su mano.

Según contó Nesbit a la agencia Caters News, la familia estaba de vacaciones en la cabaña de una amiga, que les explicó que “el oso está siempre cerca, pero nunca les molesta”, recoge Daily Mail.

“Algunos de nuestro grupo están acostumbrados a estar en la naturaleza, así que nos aconsejaron que no hiciéramos movimientos bruscos y nos quedáramos donde estábamos”, recordó la mujer. “La mayoría de nosotros estábamos asustados y filmamos desde la terraza, pero los valientes probaron su suerte”, agregó.

Por su parte, algunos internautas criticaron la escena señalando que los osos no deben ser alimentados de esa manera, por su propia seguridad y por la de los humanos. “Esto termina con futuros ataques de osos y eventualmente su eutanasia. El oso puede parecer agradable y amigable, pero una vez que pierda el miedo a la gente, será una historia diferente”, escribió un usuario de Twitter.

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020