Indagan 14 millones de pesos injustificados de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) estima que entre 2014 y 2017, cuando se desempeñó como Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong registró un incremento en su patrimonio de 14 millones 57 mil 404 pesos, cuyo origen no ha explicado o justificado.

El monto fue detectado en la investigación patrimonial fue informado en una demanda de amparo que promovió su hijo Miguel Ángel Osorio Vargas, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, con sede en Pachuca.

El documento judicial dice que derivado del procedimiento de verificación Osorio no explicó o justificó el incremento de su patrimonio. El 24 de junio, la SFP concluyó la investigación y remitió el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos para presentar la denuncia.

“El acuerdo reclamado deriva del procedimiento de verificación patrimonial seguido a Miguel Ángel Osorio Chong, padre del aquí quejoso”, señala Osorio Vargas en su solicitud.

“Consecuencia de que no explicó o justificó el incremento de su patrimonio, en virtud de su remuneración como servidor público en el cargo de Secretario de Estado en la Secretaría de Gobernación, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, por un monto total de 14 millones 57 mil 404”, agrega el documento judicial.

El área de verificación patrimonial de la SFP remitió el expediente a su Unidad de Asuntos Jurídicos para que determine si es procedente presentar una denuncia penal contra Osorio ante la Fiscalía General de la República.

El 24 de junio pasado la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP concluyó la investigación de la evolución de los bienes inmuebles y cuentas de Osorio Chong y su familia, y estableció en su caso particular la diferencia señalada.

Enseguida, esta área remitió el expediente de verificación patrimonial VP/085/2019 a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que determine si es procedente presentar una denuncia contra el coordinador de la bancada del PRI en el Senado ante la Fiscalía General de la República, señala el informe judicial consultado.

Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo del priista, presentó el pasado 9 de julio un amparo contra este acuerdo de conclusión de la verificación patrimonial; sin embargo, al día siguiente fue desechada por el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo.

Guadalupe Álvarez Sánchez, secretario en funciones de juez, tomó esta determinación argumentando que la resolución impugnada no afectaba ningún derecho del quejoso, pues no es una sanción o una sentencia que le ocasione una afectación irreparable.

“La determinación reclamada no establece ningún tipo de sanción, ni afecta alguno de los derechos sustantivos de los gobernados (la vida, la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otras)”, señaló al desechar el amparo.

De acuerdo con el propio Osorio Chong, la verificación patrimonial que le realiza la SFP es por la residencia en Lomas de Chapultepec donde vivió.

-En 2014, su esposa dio aviso ante un notario público de Pachuca de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380.

-Según el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad del entonces DF, también se dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte para adquirir la propiedad.

Pero según el político hidalguense, aunque si pidió el crédito para comprar la casa que rentaban, al final éste fue cancelado.

“En el acuerdo que se combate, no se atribuyó conducta infractora alguna a la persona que presenta un presunto incremento en su patrimonio, tampoco al ahora impetrante, pues únicamente se indicó que aquél no había acreditado el origen de los recursos que se habían detectado en su patrimonio, pues éstos, no eran acorde a los ingresos que reportó como servidor público, pero de forma alguna se calificó la conducta que presentó ni se impuso sanción alguna, razón por la cual se estima que no existe afectación alguna a derechos sustantivos”.

El hijo del priista presentó una queja contra el desechamiento del amparo, misma que en breve resolverá un tribunal colegiado de circuito.

El pasado 17 de julio, Grupo REFORMA publicó que la SFP indagaba a Osorio y su familia por supuestas inconsistencias en su patrimonio.

El propio hidalguense dijo que esta verificación patrimonial fue iniciada por habitar una residencia en las Lomas de Chapultepec, la cual explicó que rentaba. Aunque solicitó un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, indicó que éste fue cancelado.

