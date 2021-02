Liberan osos en su hábitat y se lanzan contra multitud (VIDEO)

Un grupo de osos atacó este jueves a sus rescatadores durante un operativo de reintroducción en la naturaleza en Irak, realizado por Kurdish American Cooperation Organization, entidad local sin fines de lucro de conservación de la vida silvestre.

Seis osos pardos sirios, algunos de los cuales eran mantenidos en cautividad en casas, fueron trasladados del sur desde el país a su nuevo hábitat en las montañas del Kurdistán iraquí, informa Reuters.

Momentos después de que los especialistas abrieran las jaulas, rodeadas por un gran número de camarógrafos, guardias de seguridad armados, activistas y espectadores, los asustados animales se lanzaron contra la multitud. Hasta el momento, se desconoce si alguien resultó herido.

Six Syrian brown bears are released into the mountainous areas of Iraqi Kurdistan after living in captivity in family homes pic.twitter.com/WdQL8u8Jm1

— Reuters (@Reuters) February 13, 2021