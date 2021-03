Otorgarán fondos para reparar daños por onda gélida en Laredo

Los residentes de Laredo afectados por la onda gélida que rompió miles de tuberías y dejó sin luz a más de 25 mil laredenses hace dos semanas, pueden aplicar para ayuda económica rápida.

El Cabildo de la Ciudad de Laredo aprobó un fondo financiero de 500 mil dólares para ayudar a las familias afectadas por los daños causados por la reciente tormenta invernal.

De acuerdo con el regidor Alberto Torres, la ayuda será de un crédito para reparaciones de plomería y tuberías reventadas por una cantidad que no exceda los 100 dólares por cada cuenta.

Para calificar para el reembolso, los titulares de las cuentas deben proporcionar la copia del recibo del plomero contratado.

Si el arreglo lo hizo el propietario de la cuenta, se debe proporcionar una copia del recibo de los materiales comprados para poder calificar para el crédito.

Agregó que también se proporcionará un crédito a cuentas residenciales por fugas y uso de agua durante la semana del 15 de febrero del 2021. Esto se debe a los goteos de agua que se recomendaron para evitar que se congelen las líneas de agua.

La cantidad de crédito por las fugas de agua se determinará comparando el uso de agua durante enero y febrero. Las solicitudes están disponibles en www.cityoflaredo.com/ utilities/ y se pueden completar adjuntando los recibos y haciendo clic en «submit».

Quienes deseen presentar una copia impresa de su solicitud, deberán dejarla en City Hall Annex (1102 Bob Bullock Loop) o en la oficina principal del Departamento de Utilidades (5816 Daugherty Ave).

La fecha límite para enviar las aplicaciones es el 31 de marzo del 2021. Para más información, la comunidad podrá llamar al (956) 721-2000.

