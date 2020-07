Paciente cero de California vence al Covid, pero pierde dedos de ambas manos

Su sonrisa lo decía todo, estaba feliz de por fin salir del hospital, había vencido al Covid-19, aunque eso le costó caro pues perdió los dedos en ambas manos y los doctores le daban pocas posibilidades de librarla.

La pesadilla de Gregg Garfield comenzó al regresar de un viaje a Italia, donde pasó unos días esquiando con sus amigos en febrero pasado. Al volver a casa, todos fueron enfermando de un padecimiento todavía desconocido, pero el caso de Garfield, de 54 años, fue particularmente grave.

Luego de pasar 31 días conectado a un ventilador y 64 días en un hospital de Burbank, el hombre de California perdió los dedos de ambas manos a causa del coronavirus, pero está feliz de seguir vivo. Los médicos le daban una posibilidad de sobrevivir del uno por ciento.

“Médicamente hablando, no debería estar aquí”, le dijo Garfield a la prensa local. El COVID-19 le provocó problemas de circulación sanguínea, además de insuficiencia renal y hepática, embolias pulmonares y sepsis. Perdió prácticamente todos los dedos de ambas manos. “Mi sistema inmunológico me comió vivo”, asegura.

Garfield, quien pudo abandonar el hospital a principios de mayo, será sometido a unas seis cirugías para reconstruir sus dedos con prótesis. A pesar de ello, ha dicho con optimismo: “He sobrevivido a esto. Lo estoy haciendo fantástico”, y ha expresado un mensaje sobre el COVID-19 para concientizar a las personas sobre gravedad del padecimiento: “Ten cuidado con esto. Mis manos nunca serán las mismas. Ya no tengo dedos. Esto te puede pasar a ti”.

