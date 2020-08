Paciente internado por Covid-19 interpreta junto a su doctora “Stand by me”

El video donde una doctora y su paciente de Covid-19 interpretan a dueto Stand By Me le ha dado la vuelta al mundo, luego de que en compañía de un ukelele armonizan el momento.

Y es que en tiempo de Coronavirus los hospitales nos han regalado momentos como estos que logran conmover a más de uno, además de brindar un poco de esperanza ante la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Ballena es liberada tras años en cautiverio y su sonrisa se vuelve viral

En esta ocasión fueron la doctora Lily Stern y su paciente Sean Tiwanak, quienes unieron sus voces para cantar Stand By Me desde una clínica ubicada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Este momento protagonizada por la pareja de inmediato se hizo viral y es que a pocas horas de haberse compartido en redes sociales ya cuenta con miles de reproducciones.

Check out Cedars-Sinai's Dr. Lily Stern singing a duet of "Stand By Me" with her patient Sean Tiwanak while he plays the ukulele. Thank you for spreading positivity and joy! ❤️ pic.twitter.com/nYeDbcE1IZ

— Cedars-Sinai (@CedarsSinai) August 6, 2020