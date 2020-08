Muere cerca del 50% de pacientes covid que ingresan a hospital en Altamira

Compartir esta publicación













Cerca del 50 por ciento de los pacientes que han ingresado por COVID-19 al Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”, han fallecido víctimas de las complicaciones que genera dicha enfermedad, reconoció la directora del nosocomio Jazmín Aidé Paita González.

Aunque en los últimos días se ha reducido la ocupación hospitalaria de pacientes con esta enfermedad, regularmente fallece “más o menos el 50 por ciento de los ingresos”, explicó la directora.

TE PUEDE INTERESAR: Empeora crisis de salud mental en Tamaulipas

Dijo que al ser uno de los hospitales Covid-19 reciben de cinco a diez pacientes a diario, referidos de otras clínicas además de los que se atendían en sus casas.

“Aproximadamente tenemos dos días en los que se ha mantenido, no hemos tenido ingresos tan considerables, pero seguimos teniendo. No ha sido comparado como en días pasados, no ha habido aumento, tenemos dos tres días en que nos hemos mantenido estable”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Aplicarán castigo a personas que maltraten animales en Ciudad Madero

Paita González detalló que la ocupación actual es en promedio del 45% y en el nosocomio se tienen más de 80 camas para la atención del coronavirus.

“Lo único que les queremos pedir a la sociedad en general es que se cuiden. A diario se atienden entre

cinco y diez que vienen del Canseco, Madero, ISSSTE y que estaban en sus casas”, finalizó.