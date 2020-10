Pacientes de Covid pueden vacunarse contra influenza

Compartir esta publicación













NUEVO LAREDO.- Las personas que se contagiaron de Covid-19, pero que ya son negativos, pueden aplicarse la vacuna de influenza en los diversos módulos de salud o en sus Unidades Familiares a las que pertenezcan.

Aunque existe temor por parte de este grupo de personas, debido a algunos rumores, se ha tenido una muy buena respuesta entre la ciudadanía al grado de que en algunos módulos ya no hay este biológico, pero llegará a la ciudad una segunda remesa.

“Las personas que se enfermaron de coronavirus, pero ya pasaron sus 15 días, ya son negativas, y no presentan síntomas, muchos de ellos se hacen una segunda prueba para saber si son negativos, por lo que una persona que ya tuvo esta enfermedad, hay que recordar que pasó inmunidad para esta patología, mas no actúa contra los demás virus”, explicó el doctor Gregorio Jesús Ortegón Martínez, adscrito a la Unidad de Salud Américo Villarreal.

En este caso, la vacuna contra la influenza se aplica cada año, ya que anualmente se van agregando las diversas sepas que aparecen, y en cuanto al virus del coronavirus no existe aún una vacuna, sí es importante aplicarse el biológico.

“En lo particular sí estamos aplicando esta vacuna a toda la persona que no esté enferma, es decir que no tenga el virus activo, por eso se pide que sean negativos, ya que cuando se tiene la enfermedad activa tus niveles de anticuerpos están bajos, entonces se puede presentar un efecto no deseado de malestares generales, en cuanto a la vacuna, pero ya cuando una persona es negativa, ya se puede aplicar todas las vacunas, o las que les falten”, manifestó.

Dijo que antes de hacer caso a un rumor, se debe pedir orientación al médico, ya que las vacunas sirven para protegerse y fortalecer el organismo, como lo es en este caso la influencia que los ayuda a disminuir las complicaciones de las enfermedades respiratorias, aquí únicamente se pide que la persona que se haya contagiado de Covid-19 sea negativa.