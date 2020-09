Amenazan con filtrar ‘packs’ de mujeres tamaulipecas

Compartir esta publicación













El colectivo feminista Brujas del Agua denunció que ha recibido informes de que en las próximas horas podrían ser publicados internet, diversos packs compuestos de más de mil fotografías de mujeres, (con sus perfiles y nombres) de la zona sur de Tamaulipas.

De acuerdo al colectivo, el material estaría compuesto por fotos de adolescentes hasta mujeres casadas.

Estos packs serían subidos a la plataforma DropBox, sin el consentimiento de estas mujeres quienes en un momento de intimidad con alguna pareja, enviaron una fotografía y ahora serían expuestas.

“Van a subir esta catálogo, como si fueran compras en línea (…) será subido a la plataforma DropBox donde se pueden subir infinidad de fotos y cualquiera puede tener acceso a ellas” detalló una de las voceras.

De acuerdo al colectivo, desde la noche del miércoles han recibido informes de muchas de las mujeres que están incluidas en este archivo.

“Hemos recibido advertencias de las chicas, son los hombres los que se dedican a difundir este link y a hacer que todo mundo se entere que esto va a suceder”, dijo.

La vocera, explicó que en Tamaulipas la violencia digital no está tipificada y por lo tanto no es delito, ya que sigue sin aprobarse la Ley Olimpia.

“Siguen ignorando las autoridades la violencia digital; es tán fácil poner packs de mujeres de Tampico en twitter y ahí aparecen muchas mujeres y eso sigue sin ser penalizado” dijo.

El colectivo asegura que han estado en contacto con más de 200 mujeres que han denunciado esta situación al Colectivo Brujas del Agua, pero podría ser más de mil mujeres las que conformarían el archivo digital.

“Les han dicho a las chicas que van a subir estas fotos, les están enviando estos links incluso hasta otras chicas para entren y así poder subir más fotografías”, dijo.

Denunciaron que han enviado reportes y correos a la Policía Cibernética pero sigue sin ser algo alarmante.

“Aquí no está tipificado, no podemos denunciar si hay una extorsión de por medio e increíblemente, aún con la extorsión de por medio, no pasa nada”, expresó.

En Tamaulipas no se ha aprobado la Ley Olimpia que sanciona a quienes difunden contenido sexual como fotos, videos o audios a través de medios digitales sin el consentimiento o bajo engaño de una persona.

Suman ya más de de 20 estados los que han aprobado esta ley Olimpia donde se sanciona hasta con 20 años de cárcel a quien incurra en este delito.