Ofrecen packs de personas de Nuevo Laredo y Laredo: piden denunciar

Ventilan supuestas fotografías privadas en twitter de personas de Nuevo Laredo y Laredo Texas, usuarios denunciaron los perfiles en redes sociales para que las cuentas que filtran ese tipo de contenido o packs sean dadas de baja a la brevedad posible.

Mediante redes sociales se ha denunciado dichos perfiles que aseguran tener carpetas de fotografías de personas o más conocidos como packs y que serán publicadas en páginas de redes sociales, anteriormente en Nuevo Laredo ya se había dado un caso similar en donde ofrecían una serie de fotografías de jóvenes donde exponían su intimidad, los estudiantes eran supuestamente de diversas escuelas de la ciudad.

Incluso los perfiles denunciados publicaron la supuesta fotografía de una joven de la localidad que tenía un parecido a una modelo y aseguraban que era la misma persona, a lo que la víctima se dió cuenta de la terrible practica.

Piden denunciar al perfil que supuestamente publica los packs de personas de Nuevo Laredo y Laredo

En redes sociales una víctima señaló la página para que sea eliminada ya que robaron una fotografía de su perfil de facebook para supuestamente publicar su ‘pack’ a lo que la joven comprobó el daño.

¿Qué es pack? ¿Qué es pasa el pack? ¡Te lo explicamos!

Internet tiene sus propios códigos y a veces pareciera que también su propio lenguaje, y la verdad es que no siempre lo entendemos. Por ejemplo, ¿¡qué es pack!?

Primero, vayamos al origen de la palabra. Pack es una palabra en inglés cuya traducción literal al español es paquete.

De acuerdo con la Real Academia Española en una de sus definiciones, paquete es el conjunto de programas o de datos.

En Internet, el pack se refiere a un conjunto de fotos posadas, generalmente con ropa o muy poca, donde un hombre o una mujer aparecen en la toma.

El abundante contenido de los packs, hace que puedan considerarse como contenido privado no autorizado. No obstante, se diferencian del nopor común por la razón de que en estos archivos no fueron hechas ni aparecen profesionales de la industria del entretenimiento para adultos. Se trata de imágenes y vídeos, a menudo de muy mala calidad, tomados de personas comunes y de manera casual.

A veces, los packs son ofertados por modelos o escorts por internet. Te piden que deposites y a cambio te envían su pack. Generalmente son ofertados en redes sociales, más comúnmente en Instagram y twitter.

La mayoría de las veces estos packs circulan sin permiso de la persona que originalmente lo compartió.

Ten cuidado con lo que haces.

Por cierto, no es correcto reenviar los packs. No es regaño. En algunos países ya comienzan a legislarlo porque esas fotos fueron enviadas a alguien que traicionó la confianza de otro alguien y merecería ser castigado.

