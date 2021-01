Padre de Adrián Uribe fallece de covid; conmovedor VIDEO de despedida

El actor, Adrián Uribe, informó el lunes 4 de enero que su padre había muerto, pero fue hasta el miércoles que reveló, en un conmovedor video, que el fallecimiento de su papá fue por complicaciones de COVID-19, a los 77 años de edad.

“Mi padre estaba bien, estaba sano. A pesar que tenía 77 años era un hombre íntegro, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad. Desgraciadamente en una semana se fue”, dijo Uribe en un video que publicó en redes sociales.

Adrián Uribe calificó como “cruel y letal” la enfermedad de COVID-19, causada por el coronavirus.

“Desafortunadamente, hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, hay gente irresponsable que sale a la calle, que no se cuidan y siempre los que la pagan son los mas vulnerables”.