VIDEO: Padre e hija se salvan de ataque de elefante tras entrar a su recinto

Un irresponsable padre creyó que era buena idea entrar con su pequeña hija de 2 años al recinto de los elefantes en el zoológico de San Diego, California.

El hombre además de llevarse el susto de su vida, quedó detenido por la policía por entrar al área de los elefantes y provocar la ira de uno de ello que estuvo a punto de atacarlos.

Personal del zoológico informó que el irresponsable padre quedó identificado como José Navarrete, de 25 años, quien junto a su pequeña cruzó las barreras de seguridad para poner en riesgo a la menor ya que además cruzó una cerca electrificada.

“Invadió deliberada e ilegalmente un hábitat que es el hogar de nuestros elefantes asiáticos y africanos”, señaló el zoológico en un comunicado.

Dad trespassed into African Elephant Shaba's habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y

— Cassie Carlisle (@ReporterCassie) March 21, 2021