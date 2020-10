Padres de familia rechazan regresar a clases presenciales en Tamaulipas

La Unión Nacional de Padres de Familia con sede en el sur de Tamaulipas, rechazo clases presenciales si no hay garantía de un sano regreso

La Unión Nacional de Padres de Familia con sede en el sur de Tamaulipas, rechazo clases presenciales si no hay garantía de un sano regreso. El consejo de esta asociación civil, David Hernández Muñiz, enfatizó que se llevó a cabo una encuesta a diez mil padres a nivel nacional, el 97 por ciento dijo no al regreso a clases presenciales mientras no se cuente con la vacuna que garantice la integridad del estudiante.

Indicó que la realización de filtros es una buena opción, pero esto no da seguridad de nada, porque al detectarse un caso covid-19, todos se expondrán al virus y con ello el riesgo de cerrar el plantel escolar.

“Tan no están seguros de lo que están haciendo que se prevé que en caso de un contagio, inmediatamente se cerraría toda la escuela”. Mario Gómez Monrroy, secretario de Educación en la entidad, declaró que el regreso a las aulas será hasta enero de 2021, pues se quiere dar seguridad a los alumnos ante posibles contagios.

Detalló que junto con autoridades del DIf, se encuentran realizando recorridos en las escuelas para verificar se encuentren en buenas condiciones.

Las cuotas y uniformes Las cuotas y uniformes, es tema que preocupa a los padres de familia ante la situación económica que persiste por la pandemia de coronavirus; sobre el tema, el funcionario estatal, detalló que es la sociedad de padres quien trata esta situación. Sin embargo, han solicitado ser conscientes y no afectar el bolsillo de los tutores.

