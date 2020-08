Pagan hasta $19 mil por tanque de oxígeno

Compartir esta publicación













Conseguir un tanque de oxígeno en estos tiempos de Covid-19 en que la demanda está en su máximo nivel puede llegar a costar hasta 19 mil pesos, mientras que un concentrador de oxígeno, 39 mil pesos, situación que es aprovechada por algunos proveedores.

“Necesito un tanque de oxígeno para mi hijo, alguien que me lo pueda vender o rentar”, preguntó Guadalupe Hinojosa en redes sociales, pues entre el encarecimiento y escasez, familiares de pacientes con coronavirus pasan un verdadero calvario para conseguir este artículo.

Aunque existen algunos proveedores que ofrecen este tipo de productos, son pocos y costosos para la gran demanda.

Previo a la pandemia, un tanque de oxígeno tenía un precio de entre 2 mil hasta 5 mil pesos, dependiendo la capacidad y marca; hoy en día su costo se triplicó y aunque hay quienes ofrecen costos más bajos, siguen siendo incosteables para las familias.

Además del esfuerzo que realizan para solventar el costo del tanque para salvar una vida, deben buscar dónde rellenarlo, pues al calvario se suma que algunas empresas no prestan el servicio si el cilindro no corresponde a la marca que ellos ofrecen.

“En mi necesidad compré un tanque que no me pudieron llenar porque no es la misma marca.

Inviertes casi 20 mil pesos en un tanque que sólo usarás una vez; son muchas cosas que tenemos que revisar al hacerlo, entre ellas la fecha de caducidad, porque tienen una fecha de vida útil”, expresó Esmeralda Blanco.

Las redes sociales ha sido uno de los principales medios, donde la comunidad busca y adquiere los tanques para aliviar y hasta salvar una vida humana.