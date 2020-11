Alertan; desafían paisanos al Covid

Compartir esta publicación













A pesar de la contingencia, de las recomendaciones y restricciones para que paisanos que residen en Estados Unidos no visitaran a sus seres queridos en México este año por la contingencia del Covid-19, las largas filas comenzaron a verse ayer en el Centro de Internación Temporal de Vehículos (Citev) de familias enteras procedentes del vecino país.

Algunos aprovecharon el fin de semana largo -por la celebración del Día de Acción de Gracias- para regresar después de meses o hasta años a su país, sin importar los riesgos que representa el Covid-19 no sólo para Estados Unidos y México, sino para todo el mundo.

Las personas se comenzaron a aglomerar en las instalaciones del Citev desde muy temprana hora para el trámite de internación a territorio mexicano, tanto que hubo momentos durante el día en que la estructura del puente internacional 2 se observó llena, de Laredo a Nuevo Laredo.

“Sabemos que está el Covid por todos lados y que recomiendan no salir de casa, pero como están las cosas, no sabemos si va uno a ver toda su familia junta al próximo año, afortunadamente todavía tengo a mi mamá, aunque ya muy grande de edad, la quiero ver porque ya no sabe uno, hoy estamos y mañana quién sabe; vamos con mucho cuidadito, poniéndonos gel a cada rato, guardando distancia y todo”, expresó Johnny Rodríguez.

Además los paisanos que así lo decidieron, fueron escoltados por elementos de la Policía Estatal hasta el Kilómetro 26, donde también se registraron extensas filas, las autoridades policiacas señalaron que el flujo de paisanos ha sido constante pese a la pandemia; sin embargo, este fin de semana fue notorio un incremento, por los días de asueto en el vecino país.

El mayor flujo se presentó en dos momentos, alrededores de las 9 :00 de la mañana y después a la 1:20 de la tarde, cuando el puente internacional 2 sólo tenía filas de norte a sur, con rumbo a México.

Estas filas se podrían considerar la primera oleada de paisanos para la temporada de fin de año del 2020, a una semana de que el Programa Paisano arranque -del 7 de diciembre al 8 de enero del 2021-, cuando se prevé que el número de connacionales supere la temporada anterior, pese a las advertencias de ambos gobiernos, de evitar los viajes no esenciales.

Desde las primeras horas de este jueves se pudieron ver las filas de connacionales que buscan internarse al país, a pesar del exhorto de las autoridades estadounidenses de no viajar debido a la pandemia por el coronavirus.