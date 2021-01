Panda bebé se aferra a la pierna de su cuidador para que no se vaya VIDEO

Un bebé panda gigante se ha hecho viral tras aferrarse de manera desesperada a la pierna de un cuidador en un zoológico de Corea del Sur. El vídeo, que tiene una duración de dos minutos y que se ha colgado en YouTube, ha tenido más de cuatro millones de visualizaciones.

En las imágenes se puede observar como un guardia pesa a la pequeña Fu Bao sobre una báscula antes de apoyarla en el suelo en un recinto del zoológico de Everland, cerca de Seúl. La bebé panda de seis meses, cuyo nombre significa “tesoro que trae felicidad”, no parece querer separarse de su cuidador.

Fu Bao enrolla sus patas delanteras alrededor de la pierna del cuidador, aferrándose a ella mientras éste intenta alejarse. Ella no lo suelta hasta que él consigue liberarse y Fu Bao se retira. El cuidador del zoológico coloca a la bebé panda junto a un montón de hojas de bambú antes de alejarse.

Fu Bao, the first baby panda to be born in South Korea, clings to her zookeeper in this viral video 🐼 pic.twitter.com/2AeviDgVGa

— Reuters (@Reuters) January 26, 2021