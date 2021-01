Pandemia genera desabasto de medicinas para hipertensión y diabetes

Compartir esta publicación













A lo largo de la pandemia de coronavirus, los derechohabientes del ISSSTE en Tampico han referido la falta de medicamentos para la atención de la hipertensión arterial y la diabetes.

De acuerdo con las autoridades, esto va relacionado a la baja producción que han tenido los laboratorios, afectando la distribución nacional de las instituciones de salud.

Así lo explicó el director de la Clínica Familiar del ISSSTE, Mario Wong Barragán, quien sustentó que los efectos de la pandemia de Covid-19 también se han reflejado en la producción de fármacos, por lo que reciben surtimientos que no llegan a cubrir la necesidad de los pacientes.

Lo anterior ha generado que los médicos tengan que hacer un reajuste en el tratamiento a fin de cubrirlos con dosis que sí se tienen en farmacia.

“Hay un desabasto nacional, no es exclusivo del ISSSTE, en las farmacias (comerciales) no se encuentran los medicamentos (…) no hay producción, no es culpa del instituto, la pandemia nos afectó a todos y los laboratorios no son la excepción, hubo una disminución significativa de los medicamentos” señaló al ser cuestionado sobre el tema.

Wong Barragán indicó que por el momento no cuentan con abasto de hipoglucemiantes (para diabetes) luego de que desde noviembre comenzaran a reducir los envíos quedándose en ceros la semana anterior, mientras que se han comenzado a distribuir los antihipertensivos (para presión arterial), con la esperanza de que, a partir del siguiente martes, se restablezcan los envíos al 100% de ambos géneros, que dijo “están extremadamente escasos a nivel nacional”.

Entre los fármacos que ya se encuentran en farmacia del instituto están el losartan, temizalpan y valsartan y los que se mantienen en desabasto son el linagliptina y glipizida, aunque, aseguró el entrevistado, que a todos los pacientes se les está indicando un tratamiento distinto con la finalidad de que no descuide su estado de salud.

“Creemos que pronto se va a restablecer esto, esperamos que el próximo martes que abastecen de medicamentos llegue algo de hipoglucemiantes. Estamos atendiendo a los pacientes de manera en que se les reajusta su tratamiento, ninguno se queda sin medicamento”, puntualizó.

