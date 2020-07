Pandemia no acaba con las cuotas escolares

Compartir esta publicación













A pesar de que se prohibieron porque no hay un regreso a clases presenciales aún, algunas mesas directivas de escuelas primarias, principalmente públicas, continúan con el cobro de las aportaciones voluntarias para el inicio del ciclo escolar 2020-21.

Aunque el semáforo epidemiológico continúa en rojo, lo cual ha distanciado la posibilidad de un regreso a clases de manera presencial para el siguiente ciclo, se han generado inconformidades entre padres y madres de familia debido a las condiciones económicas derivadas de la pandemia.

Para los padres y madres neolaredenses, la preocupación no sólo es producto de la educación en línea, que para muchos requiere de estrategias y herramientas que desalienten la deserción escolar, también el factor económico es fundamental, ya que por la misma situación sanitaria los gastos escolares se convierten en un peso más para el bolsillo en el hogar.

“Pagué 800 pesos por dos niños, sin embargo no se me hace justo porque todavía no han definido el regreso a clases, y ya muchas escuelas comenzaron a cobrar cuando no ha comenzado el ciclo escolar”, mencionó Mireyda Gamboa.

Pese a que se ha anunciado esta misma semana la suspensión de inscripciones y otras actividades previas al regreso a clases, las cuotas escolares son un tema que no ha cesado, aún en medio del alto número de contagios por Covid en Nuevo Laredo y en todo el Estado.

Sin embargo, este tema no es nuevo, cada año el inicio de actividades escolares de las escuelas públicas se convierten en un dolor de cabeza para los padres, puesto que exigen el pago de cuotas que condiciona recibir la educación básica, lo cual es anticonstitucional.

Será el lunes 3 de agosto cuando se anuncien los pormenores bajo la nueva normalidad del regreso a clases.