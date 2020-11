Panteón Rococó te hará millonario, es la imagen del cachito de lotería

Compartir esta publicación













Panteón Rococó celebra su 25 aniversario apareciendo en los boletos de la Lotería Nacional y consideraron que “la comunicación se abre con esta propuesta y es divertido”.

“Fue interesante, ellos ya habían trabajado con algunos artistas. Está bien vincular un concurso con la música, la comunicación se abre de alguna manera con el boleto con la imagen de la banda y es más divertido que otra cosa”, detalló Felipe Bustamante, teclista del grupo.

La Lotería Nacional dedicará el sorteo del Zodiaco Especial #1510 a la trayectoria musical y al 25 aniversario -el próximo 6 de diciembre- de Panteón Rococó, uno de los mayores representantes del rock mexicano, y con una carrera impecable.

Te puede interesar: David desapareció en Nuevo Laredo y 6 años después lo encuentran en Ozumba

Para ellos era impensable un homenaje de este tipo y jamás se habían imaginado aparecer en los boletos de lotería, pero les resultó interesante la propuesta porque es algo que todos de niños veían y hay mucha gente que compra lotería asiduamente.

Para los coleccionistas de boletos y seguidores de la banda que no pudieron acudir a conciertos debido a la pandemia de coronavirus, tal vez sea una buena opción obtener estos papeles que comienzan a venderse este lunes.

“Es paradójico ahora con la pandemia. Por ahora no hay boletos de conciertos ni de muchas cosas. De alguna manera, curiosamente, encaja. Yo no soy muy adepto a los sorteos y así, pero voy a comprar el mío y a ver si de una me hago millonario”, bromeó el músico.