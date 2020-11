Investiga El Vaticano ‘like’ del Papa Francisco a modelo en Instagram

El Vaticano asegura que el papa Francisco no maneja sus cuentas de redes sociales

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo brasileña Natalia Garibotto subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa mientras guarda unos libros en un casillero; ella viste un top, una minifalda y un liguero con tanga. La imagen recibió miles de “likes” (me gusta), entre ellos el del papa Francisco.

Aunque el papa Francisco ya eliminó el like, usuarios se dieron cuenta y sacaron capturas de pantalla donde se puede comprobar que la cuenta verificada de Jorge Bergoglio estaba entre los miles de me gusta a la modelo.

they caught The Pope in 4K pic.twitter.com/nvkzekdkHM — Corn 🌟 (@snootid) November 14, 2020

El Vaticano dijo que desconoce al responsable de haber dado like a la fotografía, pues aunque el Papa aprueba los mensajes que se publican en redes sociales (incluso a veces dicta exactamente lo escrito), él no maneja las cuentas, por lo que no pudo haber dado el me gusta a Natalia Garibotto, epxlicó el editor en Roma de la edición en inglés del diario católico La Croix, Robert Mickens.

“Él, por ejemplo, aprueba los tuits, pero no los me gusta, y en muy raras ocasiones ha dicho que le gustaría tuitear algo debido a una situación en desarrollo o una emergencia. Así que no tendría nada que ver con esto, es el departamento de comunicaciones”.- Robert Mickens.

Un vocero del Vaticano dijo al medio estadounidense The Guardian que un grupo de personas maneja las redes de Francisco y duda que el like haya sido de una de ellas, por lo que ya está investigando y buscando explicaciones con Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: Opinión del Papa sobre matrimonios gay no cambia Doctrina: Vaticano

¿Qué dijo Natalia Garibotto sobre el like del Papa Francisco?

La empresa que maneja la publicidad de la modelo Natalia Garibotto, OY Co, no desaprovechó el momento y escribieron que con su me gusta recibieron la “bendición del Papa”.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

La joven, de 27 años, también opinó sobre el tema y bromeó diciendo que ya “va a ir al cielo”.

La polémica foto de la modelo a la que la cuenta del papa Francisco le dio me gusta suma más de 152 mil corazones.