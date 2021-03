El paquete de estímulo de Joe Biden recuperará la economía de Estados Unidos

Compartir esta publicación













El paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares para paliar el impacto de la pandemia en Estados Unidos impulsado por el presidente del Estados Unidos, Joe Biden, que fue aprobado el pasado sábado por el Senado, permitirá impulsar una recuperación económica “muy fuerte”, según ha señalado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. “Si todo va bien, espero …

Estoy anticipando, si todo va bien, que nuestra economía estará de nuevo en pleno empleo, donde estábamos antes de la pandemia, el próximo año”, agregó.

La tasa de desempleo se disparó desde el 3,5% en febrero de 2020 hasta el 14,7% en abril, cuando la aplicación de las restricciones a la movilidad y el cierre de empresas para contener la propagación del virus tuvieron el mayor impacto, y actualmente se sitúa en el 6,2%.

Yellen, la primera mujer al frente del Tesoro en la historia de Estados Unidos, se distanció de las continuas advertencias sobre posibles presiones inflacionistas en la economía dada la magnitud del estímulo fiscal.

“Realmente no creo que eso vaya a ocurrir. Teníamos una tasa de desempleo del 3,5% antes de la pandemia y no había señales de aumento de la inflación. Era demasiado baja y no demasiado alta”, dijo.

El Senado estadounidense aprobó el sábado el plan de rescate propuesto por el presidente Joe Biden, una inyección de 1,9 billones de dólares en la economía para paliar los efectos de la pandemia, que se espera que sea ratificado mañana martes en la Cámara de Representantes.

El llamado Plan de Rescate Americano incluye nuevos pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes con ingresos inferiores a 80.000 dólares al año, frente a los cheques de 600 y 1.200 dólares de anteriores rescates.

TE PUEDE INTERESAR: Así se lucen las protestas en el mundo por el 8M

Además, el paquete fiscal contiene un rescate de 350.000 millones de dólares para los gobiernos estatales y locales, 170.000 millones de dólares para reabrir las escuelas, 14.000 millones de dólares para reforzar el plan de vacunación y otros 46.000 millones de dólares para el sistema de pruebas covid-19.

Este rescate será el tercero que se aprueba en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia hace un año, tras el rescate de 900.000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre y el de 2,2 billones de dólares aprobado en marzo de 2020, que fue el mayor de la historia del país.