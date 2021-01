Paramédicos, aún sin ser vacunados

Compartir esta publicación













Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, Ursa, Sama entre otras pese a que son el primer contacto con un paciente con Covid-19, y asintomáticos, no figuraron en la lista -escogida por autoridades de salud locales- para recibir las primeras dosis del biológico.

Además, tampoco cuentan con equipo de protección, el que tenían se les acabó, lo que los hace más vulnerable a un contagio de Covid-19.

Mientras que las ambulancias externas al Municipio no reciben apoyo, trabajan con lo que pueden para dar auxilio a la gente.

“Los que teníamos nos lo donó la gente y algunos organismos, y por una firma no se ha hecho la compra, hemos sobrevivido con las donaciones, y eso es indignante”, uno de los paramédicos de Protección Civil que por temor a perder su empleo pidió el anonimato.

Los riesgos de un contagio son mayores, muchas veces a quienes atienden no revelan que están enfermos por temor a que no les den el servicio, vulnerándolos no sólo a ellos sino a sus compañeros, pero a la vez a su familia, y más porque acuden sin protección a los domicilios.

“El director ya los solicitó, pero no va hablar de esto, porque como todos tenemos miedo, quedarnos sin empleo estamos trabajando sin nada”, dijo otro de los afectados.

A diario los paramédicos se enfrentan con situaciones de mucho riesgo, pero desde marzo, fecha que se dio la pandemia, es más constante ya que es una enfermedad de muy alto riesgo y a los llamados que acuden no siempre la gente les habla con la verdad.

“Si dicen que los doctores y enfermeros son la primera línea, nosotros estamos antes que ellos, la mayoría de ellos están preparados en el lugar -hospital o unidad -para recibir al paciente covid, nosotros no”, dijo uno más.

Detalló que al llegar al domicilio en donde sólo reporta a una persona enferma, por miedo la ciudadanía no les dice que es Covid. “No nos dice que es problema respiratorio, entonces llegamos con el puro cubrebocas puesto, ya cuando estamos ahí los muchachos escucha a la persona toser, les dicen que ha tenido fiebre, dolor en articulaciones, que tiene tres o cuatro dia con tos, todos estos detalles te das cuenta ya en el lugar, ahora sí que totalmente expuesto al virus”, refirió.

Al grado que dos de sus compañeros fueron contagiados realizando su labor, una de ellas muy afectada, con un avance de recuperación del 85%. Indicó que aunque se les pidió una lista, no fueron vacunados y los riesgos a los cuales se exponen a diarios son altos.

“Yo siento que nosotros debimos ser los primeros en vacunarnos, o en su caso junto con los médicos y enfermeras, porque te comento, ellos ya están en el lugar y pasaron un filtro, en el caso de nosotros es como si estuviéramos en un filtro, pero sin equipo, nos vemos afectados y somos personal vulnerable de alto contagio”, afirmó.

Actualmente en esta área laboran alrededor de 16 médicos, sólo cuatro de ellos vacunados, pero por parte de la Cruz Roja, situación que también enfrenta los paramédicos de Ursa, SAMA entre otras. Ante la falta de esta vacuna, mencionó que optan por vitaminarse para de esta manera fortalecer su sistema inmunológico, en lo que llega la dosis para ellos, pero además piden apoyo a la comunidad para que les donen equipo de protección como cubrebocas, guantes y máscaras, entre otros.