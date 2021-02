Llega Paramount+ a México, ¿Cuanto costará?

Compartir esta publicación













ViacomCBS Networks Americas anunció la llegada de su plataforma de streaming, Paramount+ a 18 países de América Latina, incluyendo México, el próximo 4 de marzo de 2021; siendo este un lanzamiento sorpresivo, pues no había indicios de que el servicio estuviera disponible tan pronto en nuestro país.

Paramount+ contará con una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores, una vez pasado ese tiempo, se tendrá que pagar una cuota mensual de 79 pesos; de momento no hay detalles de paquetes anuales como los que manejan otras plataformas de streaming.

En este lanzamiento, el servicio sólo contará con soporte en PC y dispositivos iOS y Android; no se descarta que posteriormente haya versiones dedicadas para Smart TV y consolas de videojuegos. Se ha mencionado un acuerdo con plataformas On Demand, aunque no se aclaró como funcionaría en estos casos.

¿Que contenido tendrá Paramount+?

Paramount+ incluirá todo el contenido de las empresas relacionadas a Viacom, que son Comedy Central, CBS, Nickelodeon, Showtime, Paramount, MTV y Bet; esto incluye su archivo histórico, producciones actuales y nuevas dedicadas a la plataforma.

Entre otras cosas, Paramount+ contará con la nueva versión de ‘Rugrats’, los live-action de ‘Padrinos Mágicos’ y ‘Dora la exploradora’, el regreso de ‘iCarly’, spin-offs de ‘Star Trek’, los nuevos proyectos de ‘Avatar’, así como la esperada serie de ‘Halo’.

En tan solo UNA SEMANA descubrirás el significado de “Una montaña de entretenimiento” 🏔

No podemos esperar más a enseñarles lo que está por llegar…#ParamountPlus pic.twitter.com/y4a7rzO18W — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) February 25, 2021

Además firmaron un acuerdo para estrenar las películas de ‘A Quiet Place 2’ y ‘Mission Imposible 7’ un mes después de su estreno en cines, una medida similar a la que han tomado otros estudios ante la imposibilidad de tener grandes lanzamientos por la pandemia de Covid-19.

Hay que señalar que puede haber variaciones de contenido entre lo que se puede ver en TV de paga y el servicio, esto debido a las licencias de transmisión en streaming que son diferentes en cada caso y región.