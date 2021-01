“Parece un anciano muy feliz”… la irónica despedida de Greta Thunberg a Trump

Este miércoles, Estados Unidos vivió un día muy importante en su historia, pues el demócrata Joe Biden tomó la presidencia del país, y tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la joven activista ambiental, Greta Thunberg compartió una irónica publicación de despedida en su cuenta deTwitter.

La joven de 18 años, quien lucha por erradicar el calentamiento global, fue una de las más grandes detractoras del gobierno de Trump.

​Fue a través de su cuenta de Twitter donde Thunberg compartió una fotografía de Trump a punto de abandonar la Casa Blanca en un helicóptero e hizo un duro comentario sobre el rostro del presidente.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021