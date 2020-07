VIDEO: Pareja de Nuevo León vive romance bajo la lluvia

Compartir esta publicación













Las severas inundaciones causadas por la Tormenta Tropical ‘Hanna’ en su paso por Nuevo León, no acabaron con el romance de una pareja regiomontana, que aprovechó la corriente que había cerca de su domicilio para divertirse de lo lindo y navegar a bordo de un colchón .

Un usuario de Facebook llamado Christian Brunet compartió las fotografías y videos donde se le ve junto a su pareja disfrutando del agua que dejó el fenómeno natural.

“Cuando es la persona correcta lo sabes, pero cuando te sigue tus locuras IS THE RIGHT WIFE MATERIAL”, escribió Christian en su publicación.

El hecho que se viralizó en las redes sociales, ocurrió este domingo por la tarde en el municipio de Apodaca, en la Colonia Fresnos. Los internautas tampoco dejaron pasar la oportunidad de capturar el chusco momento de la pareja de Nuevo León.

La lluvia, tu, yo, el colchón inflable como en Venecia, no se piénsalo…jajajaja acá por los Fresnos Apodaca Venecia Italia Nuevo Leon jajajajjaa#Hanna pic.twitter.com/apfF3rhaCx — Pakito (@AY_PAKITO) July 26, 2020

Sin embargo, el momento romántico lleno de amor vivido por la tierna pareja regiomontana parece no haber tenido un buen desenlace, luego de que ambos fueran amonestados verbalmente e incluso se les ponchara el colchón.