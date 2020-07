Pareja en Brasil usa traje de astronautas para protegerse de coronavirus

Un matrimonio de jubilados en Brasil no escatimó en buscar como protegerse del coronavirus y recorre las calles de Río de Janeiro con trajes de astronauta para protegerse del covid-19.

Se llaman Tercio Galdino y Alicia Lima y hacen todo lo posible para protegerse frente a la nueva enfermedad, debido a un problema pulmonar crónico que padece el esposo. Él fue quien se encargó de fabricar los cascos que completan sus trajes espaciales.

Muchos transeúntes se sorprenden al ver a la pareja caminando por las playas de la ciudad, cubiertos como están de pies a cabeza, con cascos blancos adornados con banderas de Brasil y con el logo de la NASA. Algunos videos en los que aparecen se han convertido en virales en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Esto tarda en recuperarse una persona con covid, según la CDC

“Íbamos con temor de pasar vergüenza, pero la receptividad de las personas fue muy buena y nos felicitaron por la originalidad y creatividad de la idea. Había unas 200 ó 300 personas en la playa y el traje llamó la atención de todo el mundo y muchos pidieron para tomar una foto. Incluso los autos se detenían o daban marcha atrás”, explicó el jubilado.

“Empezamos a pensar en esto debido a nuestra edad y dado que corríamos el riesgo de quedarnos confinados en nuestra casa”, asegura Alicia, que en un primer momento se resistía a la idea.

Esta tierna pareja de Brasil se volvió viral no sólo en su país, sino que fotos y videos de ellos le dieron la vuelta al mundo.

VIDEO: Tercio and Alicea Galdino, a Brazilian couple from Rio de Janeiro, have become minor celebrities on the beaches of Copacabana, as they stroll the pier in their astronaut-like suits as protection against the coronavirus pic.twitter.com/dqt0UiCyGf

— AFP news agency (@AFP) July 13, 2020