Torturan a hombre con collar eléctrico y quebrando sus dientes; logra huir

Una pareja del estado de Míchigan ha sido acusada esta semana de torturar a un hombre hospedado en su casa, colocándole un collar eléctrico para mascotas. También le quemaron la piel con agua hirviendo y le rompieron los dientes, entre otras perturbadoras agresiones, informan medios locales.

La Policía afirmó que la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, tenía múltiples heridas cuando los agentes lo encontraron el pasado 22 de octubre escondido entre los arbustos cerca de una casa en la ciudad de Inkster y tuvieron que llevarlo a un hospital.

Según los informes, el sujeto fue brutalmente agredido por Vera Miller, de 38 años, y Corey Hill, de 30, una pareja a la que conocía desde hacía años y con quienes no había tenido problemas anteriormente. Recientemente sus ‘amigos’ le habían ofrecido quedarse a dormir en el sofá de su casa a cambio de un pago de 400 dólares al mes tras quedarse sin hogar.

El hombre declaró a los detectives que los presuntos agresores le habían puesto un collar eléctrico para mascotas, lo habían azotado con cables y supuestamente lo obligaron a masticar una toalla empapada de orina de perro. También relató que en otras ocasiones incluso le metieron la mano en agua hirviendo y lo golpearon en la cara con una tabla, rompiéndole los dientes.

Los médicos que lo examinaron descubrieron que la víctima tenía cicatrices, hematomas, ampollas, quemaduras y cortes en varias partes del cuerpo.

People like this don’t deserve to live among us https://t.co/AgfkuihxYj?

— Patti Labelle’s Audacity (@Luxurylatte) October 28, 2020